Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen "Muhtarlar Günü"nü kutladı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.



Çimen, mesajında, dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarların, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini ve devletin her noktadaki kurumsal temsilcileri olduğunu belirtti.

Yerel demokrasinin en kadim örneğini temsil eden muhtarlık teşkilatının, devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğunu vurgulayan Çimen, şunları kaydetti:



"Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Şehrimizde köy ve mahallelerin her türlü ihtiyacını tespit edip vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşmasını sağlayan mahalle muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."







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