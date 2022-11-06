Kalp krizi sonucu vefat eden polisin cenazesi, memleketi Gümüşhane'de defnedildi

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GÜMÜŞHANE (AA) - Kocaeli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran (38) için merkeze bağlı Tekke köyündeki Seyyidi Mahmut Çağıranbaba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Demirkıran'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Demirkıran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, Gümüşhane Emniyet Müdürü Celal Taşçi, Bayburt Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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