Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çimen, mesajında, engellilik durumunun yalnızca engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmadığını vurguladı.



Herkesin birer engelli adayı olduğunu bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerektiğine işaret eden Çimen, engellilerin yaşama sevincini diri tutacak en küçük çalışmaların dahi çok önemli ve değerli olduğunun altını çizdi.



Çimen, engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin herkesin ortak görevi olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatıp, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmamasını temenni ediyorum."

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