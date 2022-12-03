Gümüşhane'de engellilere ücretsiz hizmet veren bakımevi faaliyetlerini sürdürüyor

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de engelli bireylere ücretsiz hizmet veren bakımevi faaliyetlerine devam ediyor.

Merkeze bağlı Kale köyünde, 2017'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurulan Gülen Yüzler Bakımevi'nde 37 engelli bireye ücretsiz hizmet sunuluyor.

Bakımevinin kurucu müdürü Güven Ülker, AA muhabirine, bedensel, zihinsel ve ruhsal engeli nedeni ile günlük gereksinimlerini yerine getiremeyecek durumdaki engelli bireylere ücretsiz yatılı bakım hizmeti verdiklerini söyledi.

Merkezin hizmetlerine ilişkin de bilgi aktaran Ülker, "Engellilerimizin yemek ve kişisel bakımları hasta bakıcılar tarafından yapılıyor. Sorumlu hemşireler engelli bireylerin sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ediyor, kronik hastalığı olanların ilaçları düzenli olarak kullandırılıyor." dedi.

Ülker, bakımevinden, engelli sağlık kurulu raporunda "tam bağımlı engelli birey" olduğu belirtilenlerin yararlanabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakımevine yerleştirilmek istenilen engelli için Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne başvurulması gerekiyor. Bakımevine yerleştirilen engelli bireylerin tüm giderleri yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca karşılanıyor. Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren engelli bakım merkezleri çok önemli işler yapıyor. Bu hizmeti sağlayan devletimize ve Bakanlığımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."

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