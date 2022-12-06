Gümüşhane'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ve özel birey öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Taşbilek, "İçimizde çok güzel değerlerle yaşıyoruz. Hepsi bizim değerimiz, çok özel, çok kıymetli desenlerimiz. Birlik, beraberlik içerisinde toplum el ele olduğu zaman hiçbir farkımızın olmadığını bugün arkadaşlarımız bizlere gösterdiler. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Ellerine, yüreklerine sağlık. Onlarla biz değerliyiz, hep beraberiz." dedi.

Özel bir bireyin Kur'an-ı Kerim okuduğu programda ayrıca, kum gösterisi eşliğinde semazen gösterisi, Charlie Chaplin ve illüzyonist gösterisi, dans gösterisi, engelsiz yaşam için söyle sinevizyon gösterisi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri de yapıldı.





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