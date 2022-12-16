Gümüşhane'de üzerinde, aracında ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, E.Ö'nün üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram metamfetamin ele geçirdi.



İşlemlerin ardından bırakılan E.Ö'nün de içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, uyuşturucu arama köpeği "Altın"ın tepki vermesi üzerine arama yaptı.

Ekipler, E.Ö'nün üzerinde hassas tartı, 10 gram metamfetamin ve 1 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi. Şüphelinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise kırmızı reçete ile temin edilebilen çeşitli markalarda 46 uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundu.

E.Ö, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe, "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı.

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