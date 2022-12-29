Gümüşhane Belediyesinin 2023 yılı bütçesi kabul edildi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısında belediyenin 2023 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, belediyenin 2023 yılı bütçesi görüşüldü. 18 ayrı birim için yapılan oylamaların tümünde 2023 yılı bütçesi 330 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Çimen, göreve geldiklerinde belediye bütçesinin 40 milyon 950 bin lira olduğunu belirterek, 2023 yılı için yüzde 705,86'lık artışla 330 milyon liraya çıkardıklarını söyledi.



Belediyenin 2022 yılı bütçesinin 139 milyon lira olduğunu ve bu bütçeye yıl içerisinde 32 milyon 100 bin liralık ek bütçe de hazırladıklarını kaydeden Çimen, şöyle konuştu:



"Allah'ın izni ile Gümüşhane'de her zaman ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Belediye bütçemizi oluştururken de her yıl rekor seviyede bütçe hazırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl oluşturmuş olduğumuz bütçemiz yapmış olduğumuz hizmetlerden ötürü yetmedi ve ek bütçe oluşturduk. 2022 yılı bütçemiz 139 milyon lira iken 32 milyon 100 bin liralık ek bütçe ile 171 milyon 100 bin liraya çıkardık. 2023 bütçemiz ise 2022 yılına göre yüzde 92,87'lik artışla 330 milyon lira oldu. Yapmış olduğumuz hizmetler sayesinde bütçemizi etkin, verimli ve doğru şekilde kullandık. Şehrimize yatırım yapmaya ve projeler kazandırmaya devam edeceğiz. Bütçemizin oluşturulması sürecinde katkısı olan bütün meclis üyelerimize, birim müdürlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bütçemizin şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."







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