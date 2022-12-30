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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'den yeni yıl mesajı

AA

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'den yeni yıl mesajı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, yeni yıl mesajı yayımladı.

Çimen, mesajında, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini temenni ederek, "2023 yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Her geçen yıl Gümüşhane için önemli hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Çimen, şunları kaydetti:

"Her yeni yıl, umut dolu yarınlara, yeni hedeflere, müreffeh yarınlara ulaşılmamız için bizlere taze başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunmaktadır. 2023 yılında milletimizden aldığımız güç ve ilhamla ülkemizin ve bizlerin daha büyük hedeflere ulaşacağımızdan şüphemiz yok. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için yola çıktık ve Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Acısıyla tatlısıyla 2022 yılını geride bıraktık. 2023 yılının hemşehrilerimize, milletimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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