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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşire anne ile doktor kızı aynı hastanede görev yapıyor

AA

Hemşire anne ile doktor kızı aynı hastanede görev yapıyor

GÜMÜŞHANE (AA) - MUHAMMET ÇELİK - Gümüşhane'de 25 yıllık hemşire Çiğdem Ataman ile pratisyen hekim kızı Zeynep Sena Ataman, aynı hastanede hizmet veriyor.

Hemşire annesinden etkilenerek sağlık alanında eğitim almaya karar veren 24 yaşındaki Zeynep Sena Ataman, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Mecburi hizmet için memleketi Gümüşhane'yi tercih eden Ataman, yaklaşık 3 ay önce hemşire annesinin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptığı Gümüşhane Devlet Hastanesinin diyaliz ünitesinde pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı.

Dr. Zeynep Sena Ataman, AA muhabirine, meslek seçiminde annesinin ve çocukluğunda yaşadığı ortamın etkisi olduğunu söyledi.

Küçükken annesi işe gittiğinde anneannesinde kaldığını anlatan Ataman, "Küçükken anneanneme, 'Ben de doktor olacağım, annemle işe gideceğim.' diyormuşum. Şimdi çevremdeki herkes 'Küçükken dediğini yaptın, doktor oldun.' diyor. Annemle işe gitmek, mesai arkadaşı olmak çok keyifli. Buranın hem memleketim olması hem de annemle işe gitmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Anneme bu gururu yaşatmak çok güzel"

Ataman, memleketinin insanına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben buranın insanıyım. Doğduğum topraklardaki insanlara hizmet etmek ayrıca çok keyif verici. İnsanlardan da çok güzel iltifatlar alıyorum. 'Ne güzel, anne kız birliktesiniz, işe gidiyorsunuz.' diyorlar. Anneme de gurur verici bir duygu olacağını söylüyorlar. Anneme bu gururu yaşatmak çok güzel. Annemle hastanedeki ilişkimizde profesyonelliği korumaya çalışıyoruz. Okul hayatımda ailemden uzaktaydım, şimdi birlikte vakit geçirmek adına güzel oluyor. Akşam evde birlikteyiz, sabah kalkıyoruz, işe birlikte geliyoruz. Güzel oluyor gerçekten."

- "Amir memur ilişkisi değil de annelik duygularıyla tepkilerim oluyor"

Çiğdem Ataman ise 18 yıl hemşirelik yaptığını, son 5 yıldır da Gümüşhane Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak göreve devam ettiğini söyledi.

Ataman, çalıştığı hastanede kızının hekim olarak göreve başlamasıyla 25 yıllık meslek yaşamının en güzel günlerini geçirdiğini dile getirdi.

Bir anne olarak kızıyla gurur duyduğunu aktaran Ataman, şunları aktardı:

"Onunla aynı hastanede beraber çalışmanın beni bu kadar çok heyecanlandıracağını düşünmemiştim. Gerçekten çok özel bir duygu. Kızımın eğitim, sosyal hayatı ve akademik başarıları her zaman iyi olmuştur. Bizi her zaman gururlandıran bir çocuktu, şimdi kendi memleketinde hekim olması, bizim bölgemizin coğrafi şartlarını, insanların yaşam koşullarını bilmesi, empati yapabilmesi, onu bu konuda da avantajlı duruma getirdi."

Ataman, yakın arkadaşlarından "Keşke biz de bu durumda olsak" diye imrenenlerin olduğunu ifade ederek, "Hastalardan da bizim köylü, bizim akrabamız, bizim komşumuzun kızı, bizim arkadaşımızın kızı gibi olumlu tepkiler alıyoruz. Hastaların da böyle kendi çocuklarıymış gibi bağrına basmaları, yakın görmesi bizi mutlu ediyor." dedi.

Bazen duygusal yaklaştığı zamanlar olduğunu belirten Ataman, "Direkt bir amir memur ilişkisi değil de 'Yemek yedi mi, üşüdü mü?' gibi annelik duygularıyla tepkilerim oluyor. Kızımla aynı hastanede çalışmanın gurunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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