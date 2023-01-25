Gümüşhane'de bir kişi sobaya döktüğü tinerin alev alması sonucu yaralandı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de sobaya döktüğü tinerin alev alması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki demircide çalışan İhsan K. (39), yanan sobaya tiner döktü.

Sobadan yükselen alevler, İhsan K'nın elindeki tiner tenekesinin patlamasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle etrafa yayılan alevler işçinin saçlarını ve kıyafetlerini tutuşturdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan İhsan K. çevredekilerin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, İhsan K'nın alevler arasında kaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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