Gümüşhane'de tefecilik operasyonunda 23 zanlı yakalandı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik suçuna yönelik soruşturma kapsamında farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda çok sayıda çek, senet ve bir miktar para ile 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 22 mermi ve 13 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.O.Y, E.O, F.Ç, G.G, H.Ş.C, H.Y, H.B, İ.S, M.K.A, M.T, M.S, Ş.C, T.Ö, Ü.E, V.O, Y.E.Ç, M.A, B.Ç, O.P, Ş.T, S.C, F.O. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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