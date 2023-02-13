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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'de gönüllüler depremzedeler için ahşap ev üretiyor

AA

Gümüşhane'de gönüllüler depremzedeler için ahşap ev üretiyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de akademisyenler, öğrenciler ve gönüllülerden oluşan grup, depremzedeler için ahşap evler yapıyor.

Sivil toplum kuruluşları ile hayırseverlerden gelen yardımlarla Gümüşhane Üniversitesinin ahşap mobilya atölyesi ile Bağlarbaşı Sanayi Sitesi'ndeki Ağaçkakan Ahşap Atölyesi'nde üretilen evler, deprem bölgesine ulaştırılacak.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Serkan Eryılmaz, gazetecilere, Ağaçkakan Ahşap Atölyesi sahibi Ali Soydaş ile proje tasarladıklarını ve depremzedelerin barınacağı ahşap evler ürettiklerini söyledi.

Yardımseverlerin desteğiyle çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirten Eryılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahibi, atölyesini bize bütün ekipmanlarıyla açtı. Biz de yardımseverlerin desteğiyle bunu yapmaya çalışıyoruz. İsteyen kişi bizimle iletişime geçerek malzemeyi alıp geliyor. Malzeme aldığımız yerlerde adımıza bir hesap açtık. Yardım etmek isteyen gidip orada hesabın belli bir kısmını kapatabiliyor, şehir dışında olanlara da malzeme aldığımız yerin hesap numarasını veriyoruz. İsteyenler yardımlarını bize ulaştırıyor."

Eryılmaz, yaptıkları evlerin 3 metreye 3 metre boyutlarında toplam 9 metrekare olduğunu ifade ederek, "AFAD ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Evleri, AFAD'ın deprem bölgesinde belirlediği bir yere götürüp kuracağız ve oradaki afetzedelerin kullanımına bırakacağız. Malzeme sizden, işçilik bizden, kullanım da deprem bölgesindeki insanlardan olacak." dedi.

- "Toplamda 20 tane yapacağız"

Şu ana kadar 14 ahşap evi tamamladıklarını aktaran Eryılmaz, "Toplamda 20 tane yapacağız. Gecelere kadar çalışıyoruz. Perşembe gününe kadar 20 taneyi tamamlamayı planlıyoruz. Projeyi bitirdiğimizde AFAD'a bilgi vereceğiz. AFAD bize malzemenin taşınmasıyla ilgili tır yardımı yapacağını söyledi, hem de orada bir yer belirleyecek." diye konuştu.

Eryılmaz, çalışmaların iki atölyede devam ettiğini kaydederek, "İçerisine köpüklü yalıtım malzemesi koyuyoruz. Üzerini kapattıktan sonra elektriği orada bağlayacağız. Kapı ve penceresini de aynı şekilde oraya gittiğimizde takıp kullanıma hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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