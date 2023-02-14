Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mahkum koğuş ve servisleri hizmete açıldı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Devlet Hastanesinde mahkum koğuş ve servisleri hizmete açıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emre Dilaver, Cumhuriyet Savcısı Zülfikar Ünal, Hastane Müdürü Gündoğan Şahinöz, Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zeynel Uludüz ile yapımı tamamlanan mahkum koğuşları ve servislerinde incelemelerde bulundu.

Ünver, gazetecilere, Gümüşhane Devlet Hastanesi bünyesinde projelendirilip inşaatı tamamlanan mahkum koğuşları, servisleri, ziyaretçi görüşme odaları ile mahkum bekleme odasının Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiğini söyledi.



Mahkum koğuşlarının faaliyete geçmesiyle mahkumların ayakta veya yatarak tedavi hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanacağını belirten Ünver, çevre illere sevki yapılmak zorunda olan hasta mahkumların artık Gümüşhane'de tedavi olabileceklerini ifade etti.

Ünver, mahkum koğuşlarının yapımında, projelendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.







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