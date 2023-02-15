Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında depremzedeler ve şehitler için mevlit okutuldu.
Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinlikler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edildi.
Bu kapsamda Merkez Kemaliye Camisi'nde öğle namazı öncesi tüm şehitler ile depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, dua edildi.
Programa, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.