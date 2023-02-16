Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, devletin verdiği evi bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, devletin verdiği evi bağışladı

AA

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, devletin verdiği evi bağışladı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, devletin, 1999'da meydana gelen Gölcük depreminde Kocaeli'nde yıkılan evlerinin yerine verdiği evi bağışladı.

Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Çimen, Valilik Salonu'nda düzenlenen toplantıda, AFAD koordinatörlüğünde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyasına destek veren Gümüşhane halkına ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Gösterilen kardeşliğin deprem bölgesinde yaraların sarılmasında büyük fayda sağladığını belirten Taşbilek, "Gümüşhane kendi cüssesinin belki 10 katı fedakarlık ve büyük çabayla, muhabbetle deprem bölgesindeki kardeşlerinin elinden tuttu. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz." dedi.

Taşbilek, Gümüşhane'den yardım malzemesi yüklü 178 kamyon ve 57 tırın deprem bölgesine gönderildiğini vurgulayarak, "Devlet, millet sırt sırta, omuz omuza vererek bölgedeki yaraları el birliğiyle saracağız. Bu süreçte Gümüşhane'deki her birey bu işin bir yerinden tuttu. Gümüşhaneliler sınavını çok iyi verdi, ömrüm boyunca geçtiğimiz haftayı unutmayacağım." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Gölcük depreminde, Kocaeli'ndeki 8 katlı evlerinin yıkıldığını anlatan Çimen, şunları kaydetti:

"Kocaeli merkezde kendi adıma bir dairem var. O dairemi de sizin aracılığınızla bağış yapmak istiyorum. Devletimiz vermişti bana. Helali hoş olsun. Benim annem, hanım ve çocuklar Kahramanmaraş'ta depreme yakalandılar. Oradaki insanların her şeye ihtiyacı var."

Çimen, bölgeye gidip durumu yerinde gördüğünü dile getirerek, "Oradaki birlik ve beraberliği gördüm. Bundan sonra da yardımları yine daha profesyonel bir şekilde göndermemiz lazım. İnşallah o ateşi hep beraber söndüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı
YEREL HABERLER Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. ...
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mahkum koğuş ve servisleri hizmete açıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mahkum koğuş ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.