Gümüşhane'de park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de park halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde park halindeki Namık Kutay'a ait 06 TK 381 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.

Namık Kutay, gazetecilere, otomobilinin evinin önünde park halindeyken yandığını belirterek, "Komşum arayıp otomobilin yandığını haber verdi. Otomobilin yanına gelerek kapılarını açtım, her yerini duman sardı. Evlere ve yandaki araçlara zarar vermesin diye başka yere ittim. Durduğu yerde yandı." dedi.







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