Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Uyuşturucu imalatında kullanıldığı belirlenen araç gereçler ile bir miktar uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.A, A.E, A.A. ve E.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.