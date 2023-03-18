GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki törende, Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Taşbilek, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Gazipaşa Ortaokulu öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı resim sergisini gezdi.

Taşbilek, Çanakkale Zaferi'nin bu ülkenin yenilmezliği ve geçilmezliğinin simgesi olduğunu belirterek, "18 Mart 1915 aslında deniz savaşlarında kazandığımız büyük başarının, kahramanlığın yıl dönümü ama Çanakkale Zaferi 18 Mart'ta başlayıp 18 Mart'ta biten bir savaş değil. Çanakkale Savaşları bir solukta boğazı geçmek isteyen 7 düvelin hayal kırıklığına uğratıldığı yerdir. Devlet olabilme noktasında bizim neleri başarabileceğimizin en büyük kanıtıdır Çanakkale Zaferi." dedi.

Türk Telekom Fen Lisesi öğrencilerinin, "Boş Sınıf: Şehadete Koşanlar" adlı oyunu sahnelediği programında, katılımcılara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.