Yolda bulduğu ayı yavrusunu, bir gece evinde baktıktan sonra yetkililere teslim etti

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhaneli Okan Berker, yol kenarında bularak evine getirdiği ayı yavrusunu, bir gece baktıktan sonra yetkililere verdi.

Merkeze bağlı Alemdar köyünde yaşayan Berker, 31 Mart Cuma günü iftar öncesi köpeğiyle kırsal alanda gezintiye çıktı. Yol kenarında köpeğinin bulduğu ayı yavrusunun çevresinde annesinin olmadığını fark eden Berker, yetkililere bilgi verdi.

Annesinin çevrede olabileceğini düşünen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ayı yavrusunu bulduğu yere bırakmasını istedikleri Berker, bitkin durumdaki hayvanı beslemek için evine götürdü.

Berker, bebek gibi bezlediği ve biberonla beslediği ayı yavrusunu, ertesi gün yetkililere teslim etti.

Okan Berker, AA muhabirine, ayı yavrusuna "Yogi" ismini verdiğini ve bir gece evinde bakımını üstlendiğini söyledi.

Ayı yavrusunu bulduğu yerde annesine veya kardeşlerine rastlamadığını dile getiren Berker, "Adeta bebek gibiydi. Evi kirlettiğinden altını bezleyip karnını doyurmak için biberon alarak sütle besledik. Bizim için değişik bir anı oldu." dedi.

DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan ayı yavrusunun, yaklaşık 3 aylık olduğu öğrenildi. Görevliler tarafından biberonla beslenen ayı yavrusu, Bursa'daki hayvanat bahçesine gönderilecek.

DKMP yetkilileri, vatandaşları, bu aylarda doğadaki yaban hayvanı yavrularına dokunmamaları ve bulundukları yerde bırakmaları konusunda uyardı.



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