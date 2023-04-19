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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de konuştu:

GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 3 Mayıs'ta açılacak Zigana Tüneli ile Trabzon'u Gümüşhane'ye komşu kapısı yapacaklarını belirterek, "Bir kış günü yağmurlu bir havada temelini hep birlikte attığımız, yapımı 2017'de başlayan o tünel, şimdi Avrupa'da bir numara." dedi.

Gümüşhane'de, partisinin il binası önünde vatandaşlara hitap eden Yıldırım, 14 Mayıs'ta kentte destan yazacaklarını söyledi.

Kentte büyük yatırımlara imza attıklarını, söz verdikleri yatırımları bir bir tamamladıklarını ifade eden Yıldırım, "Coğrafya kader diye boynumuzu büküp bekleyecek halimiz yok. Ne dedik, o dağları dize getirir, tünellerle deler geçeriz. Gümüşhane'yi de gelişir hale getiririz. Şu arkamızdaki dağa baktığınızda bir şey görmezsiniz ama içinde çevre yolu var. Söz verdik, yaptık." diye konuştu.

Yıldırım, 3 Mayıs'ta açılacak Zigana Tüneli ile Trabzon'u Gümüşhane'ye komşu kapısı yapacaklarını ifade ederek, "Bir kış günü yağmurlu bir havada temelini hep birlikte attığımız, yapımı 2017'de başlayan o tünel, şimdi Avrupa'da bir numara. İki tünel olarak Avrupa'da da en uzun tünel." ifadelerini kullandı.

"AK Parti en iyisini yapar, dünyanın en büyük havaalanını yapar, dünyanın en uzun tünelini yapar ve hava yolunu halkın yolu yapar." diyeni Yıldırım, biraz gecikmeli olsa da Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nın bitmekte olduğunu kaydetti.

Yıldırım, hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Hizmetlerin hepsi olur, hiç dert etmeyin. 20 yıl önce bunların hiçbiri yoktu. Tünel yoktu, üniversite yoktu, hastane yoktu. Türkiye 100 yıllık kalkınmasını sizlerin desteği ile 20 yıla sığdırdı." diye konuştu.

- "Ülkemiz için bir olacağız, iyi olacağız, Türkiye için kardeş olacağız"

Türkiye üzerine oyunlar oynanarak bölücü terör örgütünün meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye üzerine oynanan oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyun çok açık, bölücü terör örgütünü meşrulaştırmaktır. Türkiye'de bölünmeyi gündeme getirmektir. Ülkemiz için bir olacağız, iyi olacağız, Türkiye için kardeş olacağız. Yedi düvel bir araya gelmiş, hedef Erdoğan. Erdoğan'ı indirmek için uğraşıyorlar. Niye indiriyorsunuz? Çünkü Türkiye'yi Suriye yapamadılar, Irak yapamadılar, Libya yapamadılar. Karıştıramadılar. Güçleri yetmedi. Çünkü millet, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, Cumhur İttifakı'nın arkasında dimdik durdu. 15 Temmuz'da Gümüşhane, alçaklara 'dur' dedi. Kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle ay yıldızlı al bayrağını eline alan meydanlara indi. Alçak Fetullah Gülen terör örgütüne, katillere gereken cevabı verdi. Size yakışan da budur. Darbelerle dayatmalarla sonuç elde edemeyenlerin şimdi üçünü, beşini, altısını ve yedincisini bir araya getirerek emellerine ulaşmak istiyorlar. Heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mısınız?"

Gümüşhane'de esnafı ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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