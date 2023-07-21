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        "Kadırga Otçular Yayla Şenliği" gerçekleştirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 18:13
        "Kadırga Otçular Yayla Şenliği" gerçekleştirildi

        GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda, "Kadırga Otçular Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

        Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve çevre illerden binlerce kişi şenlik için bir araya geldi.

        Şenlik alanında bir araya gelenler, kemençe eşliğinde horon tepti.

        Gümüşhane Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, AA muhabirine, yıllardır devam eden şenliğin insanların bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

        Şenliğe ülke geneli ve yurt dışından katılanların olduğunu belirten Turgut, şunları kaydetti:

        "Hep beraber güçlü bir şekilde kültürümüzü yaşamaya ve gelecek nesillerimize de sağlıklı bir şekilde aktarmaya gayret ediyoruz. Onun için Kadırga'dayız. Ülkemizin her yerinden insanlar geliyor. Avrupa'dan insanlar izinlerini bu şenliğe göre ayarlayıp geliyorlar. Temmuzun üçüncü haftası mutlaka burada bulunmaya çalışıyorlar. Kadırga aşkların başladığı yerin adıdır. Şenlikte yaklaşık 40-50 bin kişi var. Kemençe davul eşliğinde doyasıya eğleniyorlar."

        Yöresel kıyafetleriyle şenliğe katılan Hanım Çinkaya'da çok eğlendiklerini dile getirerek, yöresel kıyafetlerini giyip, horon tepip halk oyunlarıyla eğlendiklerini anlattı.

        Yurt dışından tatil için gelen Haluk Yavuz ise Kadırga'da gerçekleşen şenlikleri çocukluğundan beri birleştirici bir güç olarak gördüğünü belirtti. Yavuz, "insanların biriyle kaynaşması, birbiriyle barışması, birlikte eğlenmesi için çok faydalı bir şenlik. Ülkemizin her bölgesinde böyle şeyler vardır ama özellikle Sis Dağı ve Kadırga şenlikleri dünyaca bilinen bir şenlik." diye konuştu.

        Yöre kadınlarının giyindiği rengarenk kıyafetlerin dikkati çektiği şenlikte mahalli sanatçılar konser verdi.

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