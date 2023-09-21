Gümüşhane'de "Ahilik Haftası" kutlandı

Gümüşhane'de, "Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Kutlama komitesi üyeleri, Vali Alper Tanrısever'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, "yılın ahisi" seçilen terzi Şerafettin Alemdar ile "yılın kalfası" Emrah Tanrıkulu ve "yılın çırağı" Mustafa Kızılet'e kaftan giydirilerek plaket takdim edildi.

Vali Tanrısever, helal kazanılan 3 liranın, haram katılarak kazanılan 13 liradan daha bereketli olduğunu belirterek, "Helal rızık her daim daha bereketlidir. Biz bunu son yıllarda unuttuk. Son yıllarda Gümüşhane'de olmasa bile Türkiye'de bazı yerlerde işin içine hile katan, birbirini dolandıran insanlar peyda oldu. Bugünler vesilesiyle işin içine hile katmadan hem vatandaşın çıkarını hem de kendi kazancını düşünen insanları, helal yoldan para kazanan insanları onure etmek üzere toplandık." dedi.

Fatih Parkı'nda devam eden programda Vali Tanrısever ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, vatandaşlara yemek ikramında bulundu.