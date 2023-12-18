Gümüşhane'de Togg öğrencilere tanıtıldı

Gümüşhane'de, "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg öğrencilere tanıtıldı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in makam aracı olarak kullandığı Togg, kent merkezindeki okullara getirilerek öğrencilerle buluşturuldu.

Belediye Başkanı Çimen, Yerli Malı Haftası'nda öğrencileri milli araç Togg ile buluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yerli Malı Haftası dolayısıyla aracımız Togg'u, geleceğimiz olan çocuklarımızın görüp incelemesi için talep geldi. Biz bu talep karşısında oldukça mutlu olduk ve okullarımıza aracımızı gönderdik. Çocuklarımızın Türk milletinin isteyince neler yapabileceğini idrak etmesi açısından bu konuyu önemsedik. Çok mutlu oldular. Öğrencilerimize yerli otomobilin özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi alma fırsatı sunduk. Öğrencilerimiz yerli ve milli aracımızı gördüler, çok beğendiler. Bu yerli ve milli gururu bize yaşatan başta dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği olan bakanlarımıza, iş adamlarımıza, bütün mühendislerimize, hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."