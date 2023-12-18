Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de Togg öğrencilere tanıtıldı

        Gümüşhane'de, "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg öğrencilere tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de Togg öğrencilere tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de, "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg öğrencilere tanıtıldı.

        Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in makam aracı olarak kullandığı Togg, kent merkezindeki okullara getirilerek öğrencilerle buluşturuldu.

        Belediye Başkanı Çimen, Yerli Malı Haftası'nda öğrencileri milli araç Togg ile buluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Yerli Malı Haftası dolayısıyla aracımız Togg'u, geleceğimiz olan çocuklarımızın görüp incelemesi için talep geldi. Biz bu talep karşısında oldukça mutlu olduk ve okullarımıza aracımızı gönderdik. Çocuklarımızın Türk milletinin isteyince neler yapabileceğini idrak etmesi açısından bu konuyu önemsedik. Çok mutlu oldular. Öğrencilerimize yerli otomobilin özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi alma fırsatı sunduk. Öğrencilerimiz yerli ve milli aracımızı gördüler, çok beğendiler. Bu yerli ve milli gururu bize yaşatan başta dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği olan bakanlarımıza, iş adamlarımıza, bütün mühendislerimize, hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet

        Benzer Haberler

        Depremzede öğrenciler, Gümüşhane´de depremi yeniden yaşadı
        Depremzede öğrenciler, Gümüşhane´de depremi yeniden yaşadı
        Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
        Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
        GÜMÜŞHANE'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2)
        GÜMÜŞHANE'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2)
        Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem
        Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem
        Üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi
        Üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi
        Anaokulu öğretmeni, toprağa verildi
        Anaokulu öğretmeni, toprağa verildi