Gümüşhane'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Gümüşhane'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Salih S. (29) idaresindeki 06 BHF 305 plakalı otomobil, Hacıemin Mahallesi'nde karşı yönden gelen Selamet M. (49) yönetimindeki 29 AL 788 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Hünanur K. (21) ve Neriman M. (43) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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