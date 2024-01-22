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        Gümüşhane'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:37
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        Gümüşhane'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Salih S. (29) idaresindeki 06 BHF 305 plakalı otomobil, Hacıemin Mahallesi'nde karşı yönden gelen Selamet M. (49) yönetimindeki 29 AL 788 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile Hünanur K. (21) ve Neriman M. (43) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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