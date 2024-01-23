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        Gümüşhane'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Gümüşhane'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:14 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:17
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        Gümüşhane'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Gümüşhane'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale polis uygulama noktasında kontrol ettikleri bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen ve üzerlerinde sahte kimlik bulunan 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü E.N. (38) ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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