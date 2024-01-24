Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de Turizm Sektörü İstişare Toplantısı yapıldı

        Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda (GTSO) Turizm Sektörü İstişare Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:32 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de Turizm Sektörü İstişare Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda (GTSO) Turizm Sektörü İstişare Toplantısı düzenlendi.

        GTSO Başkanı İsmail Akçay'ın başkanlığındaki toplantıya, turizm sektör temsilcileri katıldı.

        Toplantıda söz alan turizm sektör temsilcileri, Gümüşhane turizmine katkı sağlanması için görüşlerini paylaştı.

        Toplantı sonunda konuşan Akçay, katılımcıların görüşlerini not aldıklarını, bunları rapor haline getireceklerini belirterek, "Tüm konuşmacılarımız aynı dili konuştu. Bu da derdimizin Gümüşhane olduğunu gösteriyor." dedi.

        Akçay, Gümüşhane'de çok güzel çalışmalar yapıldığına değinerek, "Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde güzel çalışmalar oldu. Tarihi mahallede altyapı çalışması yapıldı. Orada güzel bir butik otelimiz var. Turizm yerlerimize ulaşım ağları geliştirildi ama Gümüşhane'de daha geliştirmemiz gereken turizm yerlerimiz var. " ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk düdük çaldı
        İlk düdük çaldı
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı

        Benzer Haberler

        Köye inen kurt sürüsü kamerada
        Köye inen kurt sürüsü kamerada
        Gümüşhane'de yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de kurt sürüsü görüntülendi
        Gümüşhane'de kurt sürüsü görüntülendi
        Gümüşhane'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Gümüşhane'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Gümüşhane'de yapılması planlanan kayak tesisi için 50 milyon lira tahsis ed...
        Gümüşhane'de yapılması planlanan kayak tesisi için 50 milyon lira tahsis ed...
        Gümüşhane'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı