Gümüşhane Valisi Tanrısever, tarihi Kov Kalesi'ni ziyaret etti
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, tarihi Kov Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, tarihi Kov Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Merkeze bağlı Esenyurt köyünü ziyaret eden Vali Tanrısever, bir araya geldiği muhtar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Tanrısever, daha sonra köy sınırları içinde bulunan ve kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan tarihi Kov Kalesi'nde inceleme yaptı.
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