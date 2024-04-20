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        Gümüşhane Valisi Tanrısever, tarihi Kov Kalesi'ni ziyaret etti

        Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, tarihi Kov Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:19
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        Gümüşhane Valisi Tanrısever, tarihi Kov Kalesi'ni ziyaret etti
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        Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, tarihi Kov Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

        Merkeze bağlı Esenyurt köyünü ziyaret eden Vali Tanrısever, bir araya geldiği muhtar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Tanrısever, daha sonra köy sınırları içinde bulunan ve kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan tarihi Kov Kalesi'nde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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