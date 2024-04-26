Gümüşhane'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tuğrulbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Helim Tonyalı'ya ait giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma devam ediyor.
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