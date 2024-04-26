Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.​​​​​​​

        Tuğrulbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Helim Tonyalı'ya ait giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı
        Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı
        Eski Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'den "Bitcoin" iddialarına yanıt:
        Eski Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'den "Bitcoin" iddialarına yanıt:
        Gümüşhane'de kene ısırması nedeniyle 5 kişinin tedavisi sürüyor
        Gümüşhane'de kene ısırması nedeniyle 5 kişinin tedavisi sürüyor
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu
        Gümüşhane'de heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı
        Gümüşhane'de heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı
        Gümüşhane'de baraj yakınında heyelan anı kamerada
        Gümüşhane'de baraj yakınında heyelan anı kamerada