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        Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

        Gümüşhane'de, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolasıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:19
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        Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı
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        Gümüşhane'de, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolasıyla program düzenlendi.

        Gümüşhane Kültür Merkezi Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Gökhan Akkuş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Program, öğrencilerin rol aldığı "Zafere Giden Yol Kut'ül Amare" adlı tiyatro oyununun ardından sona erdi.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Temel, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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