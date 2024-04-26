Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Gökhan Akkuş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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