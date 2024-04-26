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        Gümüşhane'de köprü korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Gümüşhane'de köprünün demir korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:22
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        Gümüşhane'de köprü korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Gümüşhane'de köprünün demir korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ahmet B'nin (28) kullandığı 42 YD 504 plakalı otomobil, Pirahmet köyü mevkiindeki köprüden geçerken demir korkuluklara çarptı.

        Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahalenin olay yerinden geçen ambulanstaki görevlilerce yapıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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