Gümüşhane'de silah kaçakçılığıyla mücadele

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Köse ilçesine bağlı Akbaba köyünde T.O'nun evinde yapılan aramada ise ruhsatsız el yapımı tabanca, şarjör, 12 mermi, ruhsatsız av tüfeği, dürbün ve 7 fişek bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-26 Nisan tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi.

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