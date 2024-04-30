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        Gümüşhane'de silah kaçakçılığıyla mücadele

        Gümüşhane'de ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:45 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:45
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        Gümüşhane'de silah kaçakçılığıyla mücadele
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        Gümüşhane'de ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-26 Nisan tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi.

        Ekipler, yasa dışı yollardan temin edilen ruhsatsız el yapımı tabancaların Gümüşhane'den Torul ilçesine götürüleceği istihbaratı üzerine, İkisu köyü mevkisinde E.B'nin aracını durdurdu.

        Dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız el yapımı tabanca ele geçirildi.

        Köse ilçesine bağlı Akbaba köyünde T.O'nun evinde yapılan aramada ise ruhsatsız el yapımı tabanca, şarjör, 12 mermi, ruhsatsız av tüfeği, dürbün ve 7 fişek bulundu.

        Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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