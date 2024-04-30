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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:27 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:27
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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, İran uyruklu H.R. ve M.F.G'nin durumundan şüphelendi.

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen bu kişilerin yapılan kontrollerinde midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin midesinden 33 kapsül halinde 153,89 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kapsül halinde 12,41 gram reçine esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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