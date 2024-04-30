Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, İran uyruklu H.R. ve M.F.G'nin durumundan şüphelendi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen bu kişilerin yapılan kontrollerinde midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Şüphelilerin midesinden 33 kapsül halinde 153,89 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kapsül halinde 12,41 gram reçine esrar ele geçirildi.