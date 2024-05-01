Gümüşhane'de bir kişi yayla evinde ölü bulundu
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu.
Kürtün ilçesinin Kazıkbeli Yaylası Barak Obası'na giden Ahmet Topşir'den (68) haber alamayan yakınları, yayla evini kontrol etti.
Topşir'in evinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Topşir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Topşir'in cesedi, otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.