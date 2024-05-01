Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de bir kişi yayla evinde ölü bulundu

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de bir kişi yayla evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu.

        Kürtün ilçesinin Kazıkbeli Yaylası Barak Obası'na giden Ahmet Topşir'den (68) haber alamayan yakınları, yayla evini kontrol etti.

        Topşir'in evinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Topşir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Topşir'in cesedi, otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        TFF'den seçim açıklaması!
        TFF'den seçim açıklaması!
        Eşin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi!
        Eşin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi!
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Eksi 15'te göle girdi
        Eksi 15'te göle girdi
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'de silah kaçakçılığıyla mücadele
        Gümüşhane'de silah kaçakçılığıyla mücadele
        Limni Gölü Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla turizm hareketliliği başl...
        Limni Gölü Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla turizm hareketliliği başl...
        Gümüşhane'den 15 şehre keklik gönderilecek
        Gümüşhane'den 15 şehre keklik gönderilecek
        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları başladı
        Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları başladı