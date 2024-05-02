Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik bırakıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik salındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik salındı.
DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince Bursa'daki geyik üretim istasyonunda yakalanan 3 kızıl geyik, Gümüşhane'ye getirildi.
Geyikler, daha sonra kentin kırsal kesiminde ormanlık alana bırakıldı.
Öte yandan geyiklerin doğaya salındığı anlara ilişkin görüntüler de DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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