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        Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:37
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        Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik bırakıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik salındı.

        DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince Bursa'daki geyik üretim istasyonunda yakalanan 3 kızıl geyik, Gümüşhane'ye getirildi.

        Geyikler, daha sonra kentin kırsal kesiminde ormanlık alana bırakıldı.

        Öte yandan geyiklerin doğaya salındığı anlara ilişkin görüntüler de DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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