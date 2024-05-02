Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolasıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolasıyla program düzenlendi.

        Torul ilçesi Aktaş Ortaokulu'ndaki program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından ana sınıfı öğretmeni Semanur Akdemir günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Program, öğrencilerin rol aldığı "Benim Adım Vatan" adlı oratoryonun ardından sona erdi.

        Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, programa emeğe geçen okul yönetimine teşekkür ederek, Kut'ül Amere Zaferi'nin İngilizlerin Orta Doğu'ya girişlerini engelleyen bir mücadele olduğunu söyledi.

        Programa, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Canlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik bırakıldı
        Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik bırakıldı
        Gümüşhane'de bir kişi yayla evinde ölü bulundu
        Gümüşhane'de bir kişi yayla evinde ölü bulundu
        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'de silah kaçakçılığıyla mücadele
        Gümüşhane'de silah kaçakçılığıyla mücadele
        Limni Gölü Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla turizm hareketliliği başl...
        Limni Gölü Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla turizm hareketliliği başl...
        Gümüşhane'den 15 şehre keklik gönderilecek
        Gümüşhane'den 15 şehre keklik gönderilecek