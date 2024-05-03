Gümüşhane'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

Katılımcılar, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında çöp topladı ve yabani otları temizledi.

Gümüşhane'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

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