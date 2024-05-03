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        Gümüşhane'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

        Gümüşhane'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:40
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        Gümüşhane'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
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        Gümüşhane'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

        Kent Orman'ında düzenlenen etkinliğe, Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Orman İşletme Müdürü Gülşen Yılmaz, kurum müdürleri, davetliler ve 50 öğrenci katıldı.

        Katılımcılar, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında çöp topladı ve yabani otları temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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