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        Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Kampüs FM'de mesleki tecrübe kazanıyor

        Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, teorik eğitimin yanında üniversitenin uygulama birimde görev alarak mesleğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:08
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        Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Kampüs FM'de mesleki tecrübe kazanıyor
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        Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, teorik eğitimin yanında üniversitenin uygulama birimde görev alarak mesleğe hazırlanıyor.

        Öğrenciler, medya merkezindeki uygulama birimlerinden Kampüs FM'de kültür, sanat, şiir, edebiyat, haber, spor, müzik ve eğlence programları hazırlayıp sunuyor.

        Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Kotanlı Kızıloğlu, AA muhabirine, İletişim Fakültesi uygulama birimlerinden Kampüs FM'in 2014'te internetten yayın hayatına başladığını söyledi.

        Kızıloğlu, öğrencilerin sektöre uygulama birimlerinde görev alarak hazırlandıklarını belirtti.

        Uygulama birimlerinde diğer fakültelerden öğrencilerin de görev alabildiğini ifade eden Kızıloğlu, birimde kendilerini medya alanında geliştirmek isteyen öğrencilere farklı imkanların sunulduğunu anlattı.

        Kızıloğlu, öğrencilerin kişisel gelişimleri için de eğitimler verildiğini dile getirerek, "Dil kullanımı, diksiyon kuralları ve bir fikri program formatına dönüştürme becerileri gibi konular önemsenmektedir. Programlar, öğrencilerin öz güven kazanması ve başarı arzularının artmasıyla uzun bir süre devam etmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk projeleriyle kampüs gündemi takip edilerek güncel konular ele alınmaktadır." diye konuştu.

        Öğrencilerden Yasemin Aydın da iyi bir sunucu olmak için sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

        Yaprak Lötek de ortaokul yıllarından beri radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim almak istediğini dile getirdi.

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