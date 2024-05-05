Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir kahvehanede, P.D. ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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