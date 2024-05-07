Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası, Gümüşhane'de başladı

        Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası, Gümüşhane'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası, Gümüşhane'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası, Gümüşhane'de başladı.

        Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 63 ilden binin üzerinde sporcu katıldı.

        Aydın Doğan Spor Salonu'nda 5 gün sürecek müsabakalarda sporcular, şampiyon olabilmek için mücadele ediyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, AA muhabirine, 11 Mayıs Cumartesi günü final müsabakalarının yapılacağı organizasyonun yoğun katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

        Adana'dan gelen antrenör Lehize Hilal Benli, 40 kişilik kafileyle şampiyonaya katıldıklarını belirterek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

        Amasya'dan gelen antrenör Aslı Çolak da sporcuların altyapı eğitimleri için okul sporlarının önemine dikkati çekti.

        Organizasyonların sporcu gelişimi için büyük faydası olduğunu ifade eden Çolak, "Buradan güzel derecelerle dönmeyi hedefliyoruz. 20 sporcu ile geldik. Onların da hedefi şampiyonluk." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların...
        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların...
        Kahvede bıçaklandı, hastanede öldü
        Kahvede bıçaklandı, hastanede öldü
        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Kampüs FM'de mesleki tecrübe kazanıyor
        Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Kampüs FM'de mesleki tecrübe kazanıyor
        Gümüşhane Valisi Tanrısever, inşası süren Bahçecik Barajı'nda incelemelerde...
        Gümüşhane Valisi Tanrısever, inşası süren Bahçecik Barajı'nda incelemelerde...
        Gümüşhane Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Gümüşhane Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi