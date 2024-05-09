Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çalıştığı katı atık toplama merkezinde kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çalıştığı katı atık toplama merkezinde kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı.

        Kelkit-Köse kara yolu Yunus Emre Mahallesi Dörtyol mevkisinde faaliyet gösteren katı atık toplama merkezinde çalışan Osman Z'nin (39) sol kolu, makineye sıkışarak koptu.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?

        Benzer Haberler

        Kayıp kadın dere yatağında ölü bulundu
        Kayıp kadın dere yatağında ölü bulundu
        Gümüşhane'de 70 yaşındaki kadın dere yatağında ölü bulundu
        Gümüşhane'de 70 yaşındaki kadın dere yatağında ölü bulundu
        Gümüşhane'de Satala Antik Kent değerlendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de Satala Antik Kent değerlendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de 91 yaşındaki hastaya anjiyo uygulandı
        Gümüşhane'de 91 yaşındaki hastaya anjiyo uygulandı
        Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası, Gümüşhane'de başladı
        Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası, Gümüşhane'de başladı
        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların...
        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların...