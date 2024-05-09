Gümüşhane'de "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kutlandı
Gümüşhane'de, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolasıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Gümüşhane'de, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolasıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Jandarma ve Emniyet trafik ekiplerince, trafik eğitim parkında çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Akülü araçla trafik kurallarının uygulamalı gösterildiği çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.
Programa, Vali Alper Tanrısever, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Aygün ve öğrenciler katıldı.
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