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        Gümüşhane'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Gümüşhane'de, nisandaki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:24
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        Gümüşhane'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Gümüşhane'de, nisandaki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Alper Tanrısever başkanlığında, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Aygün katıldı.

        Tanrısever, terörle mücadeleye yönelik 18 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

        Göçmen kaçakçılığına yönelik 10 operasyon yapıldığını belirten Tanrısever, "Operasyonlar kapsamında 1 organizatör tutuklandı, 17 düzensiz göçmen hakkında işlem yaparak geri dönme merkezlerine sevkleri sağlandı." dedi.

        Tanrısever, uyuşturucu ile mücadele amacıyla gerçekleştirilen 16 operasyonda 8 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

        Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığına işaret eden Tanrısever, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de 8 operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

        Tanrısever, amaçların vatandaşın huzur ve güvende hissetmesini sağlamak olduğunun altını çizerek, "Bu kapsamda kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların azaltılmasına ve aydınlatılmasına yönelik ciddi gayret sarf ediyoruz. Nisan ayı içerisinde, kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı yüzde 92, mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranı ise yüzde 76'dır." diye konuştu.

        Vali Tanrısever, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 37 şüphelinin yakalandığını belirtti.

        Kadına ve çocuğa yönelik işlenen her türlü suçla mücadeleyi önemsediklerini vurgulayan Tanrısever, toplumsal farkındalığı oluşturmak için bilgilendirme faaliyetlerinin devam edildiğini dile getirdi.

        Terör örgütü propagandası yapan 224 sosyal medya hesabının kapatıldığını ve 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Tanrısever, "Ayrıca yasa dışı bahis suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

        Tanrısever, "Bölgemizde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75 arttı. 35 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Kazalarda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 63 vatandaşımız da yaralandı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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