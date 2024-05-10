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        DOKAP Gümüşhane'de 18 projeyi destekleyecek

        Gümüşhane'de, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek 18 projenin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:49
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        DOKAP Gümüşhane'de 18 projeyi destekleyecek
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        Gümüşhane'de, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek 18 projenin protokolü imzalandı.

        DOKAP tarafından 2024 yılı yatırım programı kapsamında desteklenecek projelerin protokol imza töreni, Vali Alper Tanrısever başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

        Vali Tanrısever, projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise yapılacak projelerin Gümüşhane için hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Törende, bütçesi 61 milyon 850 lira olan ve 55 milyon lirası DOKAP tarafından karşılanacak 18 projenin protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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