DOKAP Gümüşhane'de 18 projeyi destekleyecek

Törende, bütçesi 61 milyon 850 lira olan ve 55 milyon lirası DOKAP tarafından karşılanacak 18 projenin protokolü imzalandı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise yapılacak projelerin Gümüşhane için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.