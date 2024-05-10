Gümüşhane'de eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Ergin Aslan, şiddeti önleyecek ve faillerini cezalandıracak yasal düzenlemeyi takip ettiklerini söyledi.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda toplanan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, yaşanan olayları basın açıklamasıyla protesto etti.

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