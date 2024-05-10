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        Gümüşhane'de eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki

        Gümüşhane'de eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:30
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        Gümüşhane'de eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki
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        Gümüşhane'de eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

        15 Temmuz Zafer Meydanı'nda toplanan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, yaşanan olayları basın açıklamasıyla protesto etti.

        Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Ergin Aslan, şiddeti önleyecek ve faillerini cezalandıracak yasal düzenlemeyi takip ettiklerini söyledi.

        Aslan, yasal bir düzenleme talep ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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