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        Gümüşhane'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:49
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        Gümüşhane'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Masum Durmaz (32) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü tır, Gümüşhane-Giresun kara yolu Elçeğiz köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü Durmaz, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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