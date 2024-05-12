Gümüşhane'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Masum Durmaz (32) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü tır, Gümüşhane-Giresun kara yolu Elçeğiz köyü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Durmaz, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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