Gümüşhane'de Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi anıldı

Gümüşhane Üniversitesinde düzenlenen programda, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi vefatının 131. yılında anıldı.

Dr. Mustafa Çalık Kongre Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Berzah Atabek'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Furkan Ustakurt "Zahid Bir Alim, Müşfik Bir Mürşid: Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Portresi" adlı sunum gerçekleştirdi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Şimşek, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'ye göre aşkı meydana getiren olgunun sevgi ve muhabbetteki kuvvetin artmasına bağlı olduğu söyledi.