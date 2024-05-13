Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi anıldı

        Gümüşhane Üniversitesinde düzenlenen programda, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi vefatının 131. yılında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane Üniversitesinde düzenlenen programda, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi vefatının 131. yılında anıldı.

        Dr. Mustafa Çalık Kongre Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Berzah Atabek'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Furkan Ustakurt "Zahid Bir Alim, Müşfik Bir Mürşid: Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Portresi" adlı sunum gerçekleştirdi.

        İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Şimşek, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'ye göre aşkı meydana getiren olgunun sevgi ve muhabbetteki kuvvetin artmasına bağlı olduğu söyledi.

        Gümüşhanevi'ye göre muhabbettin dört çeşit olduğunu belirten Şimşek, "Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah için sevmek ve Allah ile birlikte sevmektir." dedi.

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Nazır, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Karısını öldüren cani koca böyle teslim oldu!
        Karısını öldüren cani koca böyle teslim oldu!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor

        Benzer Haberler

        TBB Başkanı Erinç Sağkan, Gümüşhane'de basın toplantısı düzenledi:
        TBB Başkanı Erinç Sağkan, Gümüşhane'de basın toplantısı düzenledi:
        TBB Başkanı Sağkan: Anayasa değişikliği gerekiyor
        TBB Başkanı Sağkan: Anayasa değişikliği gerekiyor
        Gümüşhane'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Şehit Necmettin öğretmenin annesi, Anneler Günü'nü hüzünle karşılıyor
        Şehit Necmettin öğretmenin annesi, Anneler Günü'nü hüzünle karşılıyor
        Gümüşhane'de AK Parti'li kadınlar Gazzeli anneler için toplandı
        Gümüşhane'de AK Parti'li kadınlar Gazzeli anneler için toplandı
        Gümüşhane'de eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki
        Gümüşhane'de eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki