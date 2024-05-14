Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Milli kick boksçu Feyzanur, 3. kez dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek

        Milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, İstanbul'da yarın başlayacak Kick Boks Dünya Kupası'nda, üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etmek için ter dökecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli kick boksçu Feyzanur, 3. kez dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, İstanbul'da yarın başlayacak Kick Boks Dünya Kupası'nda, üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etmek için ter dökecek.

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 6 yıl önce kick boksla tanışan 23 yaşındaki Feyzanur Azizoğlu, Antalya'da 2020'de, İstanbul'da ise 2023'te organize edilen dünya şampiyonalarında altın madalyanın sahibi oldu.

        Konya'da 2022'de gerçekleştirilen "5. İslami Dayanışma Oyunları"nda altın madalya, İtalya'da 2021'de yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, 2023'te Portekiz'deki Dünya Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanan Azizoğlu'nun 15 de Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

        İstanbul'da yarın başlayacak ve 19 Mayıs'ta sona erecek Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek Azizoğlu, hazırlıklarını memleketinde günde çift antrenman yaparak tamamladı.

        Üçüncü kez dünya şampiyonluğunu hedefleyen Azizoğlu, AA muhabirine, ailesinin desteği ile spora devam ettiğini söyledi.

        Bugüne kadar 2 dünya ve 15 Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirten Azizoğlu, "Spora başladığımda çevreden baskılarla karşılaştım. Aileme, 'Kızın sporda ne işi var?', 'Evinde otursun dersine çalışsın, yemek yapsın.' diyorlardı. Babam, bu sözleri dikkate almadı. Beni kick boksa yönlendirdi, her zaman destekçim oldu. Onların ve hocalarımın desteğiyle bu noktaya ulaştım." dedi.

        Azizoğlu, Kick Boks Dünya Kupası'nda derece elde etmeyi çok istediğini anlatarak, "Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na ve önümüzdeki yıl Çin'de düzenlenecek Dünya Oyunları'na katılmaya hak kazanmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime ve bayrağımı dalgalandıracağıma inanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        "Yüksekten düşme" vakası dediler! Gerçek başka çıktı!
        "Yüksekten düşme" vakası dediler! Gerçek başka çıktı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi anıldı
        Gümüşhane'de Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi anıldı
        TBB Başkanı Erinç Sağkan, Gümüşhane'de basın toplantısı düzenledi:
        TBB Başkanı Erinç Sağkan, Gümüşhane'de basın toplantısı düzenledi:
        TBB Başkanı Sağkan: Anayasa değişikliği gerekiyor
        TBB Başkanı Sağkan: Anayasa değişikliği gerekiyor
        Gümüşhane'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Şehit Necmettin öğretmenin annesi, Anneler Günü'nü hüzünle karşılıyor
        Şehit Necmettin öğretmenin annesi, Anneler Günü'nü hüzünle karşılıyor
        Gümüşhane'de AK Parti'li kadınlar Gazzeli anneler için toplandı
        Gümüşhane'de AK Parti'li kadınlar Gazzeli anneler için toplandı