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        Gümüşhane'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Gümüşhane'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:46 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:46
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        Gümüşhane'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Gümüşhane'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Özel Eğitim Meslek Okulunca düzenlenen etkinlik, özel öğrencilerin hazırladıkları serginin açılışıyla başladı.

        Özel öğrenciler tarafından halk oyunları, Hacivat-Karagöz oyunu, şiir dinletisi ve çeşitli gösterilen sunulan etkinlikte, öğretmen Onur Çakır günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçen öğretmenler ile öğrencilere teşekkür ederek, "Tüm eğitim kurumlarımızda olduğu gibi özel eğitim meslek okullarında çocuklarımızı güzel bir şekilde hayata hazırlamak için gayret içerisindeyiz." dedi.

        Etkinliğe, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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