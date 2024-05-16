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        Gümüşhane'de engelli öğrenciler dans gösterisi yaptı

        Gümüşhane'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:32
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        Gümüşhane'de engelli öğrenciler dans gösterisi yaptı
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        Gümüşhane'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Gümüşhane Kültür Merkezi salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Bakım Rehabilitasyon ve Aile Merkezince gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, halk oyunları, tiyatro ve dans gösterisi yaptı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cengiz Maden, yaptığı konuşmada, özel bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmanın insanlık görevi olduğunu belirterek, "Bu hafta toplumumuzun her kesiminde yaşayan özel bireylerin haklarına ve yaşamlarına daha fazla dikkat çekmek, onların güçlü yönlerini vurgulamak ve onlara destek olmak için bir fırsattır." dedi.

        Etkinliğe, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Belediye Başkan Vekili Hamza Bayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver ve protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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