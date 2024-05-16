Gümüşhane'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir oto servisinin çatısına reklam ölçüsü almak için çıkan Murat Kartal (27), bastığı plastik çatı malzemesinin kırılması sonucu düştü.

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