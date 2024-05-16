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        Gümüşhane'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

        Gümüşhane'de çatıdan düşerek yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:16
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        Gümüşhane'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı
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        Gümüşhane'de çatıdan düşerek yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir oto servisinin çatısına reklam ölçüsü almak için çıkan Murat Kartal (27), bastığı plastik çatı malzemesinin kırılması sonucu düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kartal, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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